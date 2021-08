Flor Polo, hija de Susy Díaz, inició el día usando su cuenta de Instagram, luego de que su madre tuviera desatinado comentarios tras la denuncia que enfrenta su expareja, Walter Obregón, por presunta violencia física y psicológica.

Al parecer, Flor Polo, prefirió mantenerse al marguen y compartir un mensaje referente a Dios, evitando así tener opinión alguna sobre la intervención de su madre, por lo menos por el momento.

“Dios mío, que bueno es despertar y saber que te tengo a ti Señor. Gracias por la dicha de recibir un nuevo día donde puedo estar con mis seres queridos. Te pido que guíes cada pasa que de y que tu luz ilumine mi vida siempre”, se lee en el mensaje.

SUSY DÍAZ COMENTA

Tras la denuncia de Iris Castillo, quien afirmó haber sido violentada por el empresario Walter Obregón, Susy Díaz lanzó un comentario que dejó en shock a Magaly Medina.

“¿Dónde están los moretones, el ojo morado, la cara desfigurada? No hay nada, no tiene nada (...) Lo que pasa es que ella está dolida, celosa porque Walter aún me sigue buscando y escribiendo”, dijo la excongresista, causando la indignación de cientos de usuarios en las redes sociales.

