¡Totalmente indignados! Susy Díaz estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde tuvo algunos desatinados comentarios sobre la denuncia que enfrenta su expareja, Walter Obregón, por presunta violencia física y psicológica.

Y es que lo que sorprendió a propios y extraños, fue que la exvedette puso en tela de juicio las declaraciones de Iris Castillo, quien afirmó haber sido violentada por el empresario.

“¿Dónde están los moretones, el ojo morado, la cara desfigurada? No hay nada, no tiene nada (...) Lo que pasa es que ella está dolida, celosa porque Walter aún me sigue buscando y escribiendo”, dijo la excongresista, causando la indignación de cientos de usuarios en las redes sociales.

“Además de las decepcionantes declaraciones de Susy Díaz, me sorprende que hasta Magaly sea más empática con una víctima de violencia”, “Se me cayó una grande, no puedo creer que tengamos que cancelar a Susy Díaz”, “Podré superar a mi ex, pero en lo que dijo Susy, jamás”, “Qué lástima las declaraciones de Susy, diciéndole a una mujer víctima de violencia que se lo merece y que es karma por robarse a su pareja. La empatía es nula, una pena”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

