El empresario Walter Obregón, expareja de Susy Díaz, fue detenido en la comisaría de Huarmey por agredir a su actual conviviente, Iris Castillo, quien lo demandó.

Aunque causó polémica la actitud de la exvedette, quien en todo momento defendió a su ex en una entrevista al programa ‘Magaly TV La Firme’, también causó indignación la respuesta de Obregón ante la denuncia.

Y es que, según contó la reportera de Magaly Medina, un familiar logró ingresar un celular a la celda donde está encerrado Obregón.

“Él ha estado comunicándose con amigos y familiares estando detenido (...) un amigo de él me mandó un pantallazo de una conversación de Facebook. Su amigo le manda pantallazo de la entrevista a Iris y él se ríe”; comentó la reportera.

El programa mostró la conversación de Messenger de Obregón con su amigo y él escribe “JAJAJAJA” cuando le cuentan que su convviente está sentada en el set de “Magaly TV La Firme”.

Magaly Medina arremetió contra Obregón: “le parece gracioso y está detenido (...) o sea es un chiste, para él esto no es nada, no le toma importancia, no toma conciencia de lo que ha hecho, para él esto no es grave”.

“Si, es prepotente, inmaduro”, confirmó la mujer que lo denunció por agresión.

