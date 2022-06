El pasado 2 de junio, Melissa Paredes anunció en un video publicado en Instagram que tenía en su poder un video que dejaría mal parado a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Aunque no precisó de qué se trataba, lanzó una advertencia.

“Tengo más pruebas, tengo un video, que sí será usado en un juicio porque eso sí es fuerte, y como dije yo no voy a estar exponiendo a mi hija en televisión, yo creo que ya se expuso mucho”, comentó.

Luego de esto, el 10 de junio, Melissa Paredes declaró que “sí fuera necesario”, evaluará que su hija pase por una cámara Gesell: “Para empezar, el psicólogo que le tocaría pasar (a mi hija) sería en una cámara Gesell del Poder judicial. Yo creo que se aterran de que mi hija pase por eso, pero si es necesario tiene que pasar (por la cámara Gesell)”, comentó.

Cabe indicar que luego de esta ‘amenaza’, el futbolista la denunció por extorsión y chantaje.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre el video de Rodrigo Cuba?

Luego de que se conociera públicamente que Melissa Paredes acusó a Rodrigo Cuba - en una llamada telefónica - de afectar la indemnidad sexual de su hija, la modelo lamentó que su pequeña esté envuelta en este escándalo.

Melissa explicó que los videos de su hija con Rodrigo cuba no tienen ninguna connotación sexual, según el mensaje que envió a Rodrigo González ‘Peluchín’ y que fue leído en ‘Amor y Fuego’.

“Los videos no tienen nada que ver con algo sexual, dejen de decir eso. No entiendo por qué se dice eso. Cuando fui a tu programa dije que no iba por el lado sexual, sino por el emocional. Me da pena que se exponga de esa forma a mi hija. Espero que este proceso legal acabe pronto porque me imagino que no va a proceder de ninguna manera”; sostuvo.

“Yo jamás he dicho nada eso de mi hija ¿Cómo la voy a mandar a mi hija con su papá si pienso algo así? no te pases, Ella ahorita está con su papá” Si pienso algo así, cómo lo voy a hacer. Me da pena que mi hija está envuelto en esto de manera sexual, que horror”, le escribió Melissa a Rodrigo González.

MIRA: Qué es la indemnidad sexual y por qué Melissa Paredes acusó a Rodrigo Cuba de afectar a su hija

Cabe mencionar que Melissa Paredes, cuando fue al programa de Willax TV, mostró el video a Gigi Mitre: “Yo vi el video, no tiene nada que ver con eso (el tema sexual), en eso no está mintiendo Melissa, en eso video al menos”.

“Si bien es cierto yo mencioné sobre unos videos, debo indicar que estos no tienen relación alguna con este tema, ya que este hecho fue reciente”, ha indicado Melissa Paredes en un reciente comunicado.

