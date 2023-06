Virgilio Martínez, actual chef de ‘Central’, el mejor restaurante del mundo reconocido en “The World’s 50 Best Restaurants”, fue abordado por América TV en el Aeropuerto Jorge Chávez, en su retorno al Perú.

El peruano definió el concepto de ‘Central’ y que, tal vez, algunos no comprendan. Como se sabe, este restaurante cuenta con una exclusiva carta, donde el costo del menú va entre los 1045 soles y 1250 por persona.

“Es un sitio al que no solo vas a comer, vas por una experiencia que puede durar de 3 a 4 horas o más. Donde te conectas con el Perú, con tu cultura, el arte, nuestra comida, nuestros productos, con nuestra naturaleza. Esto le hacemos con un menú degustación que habla de alturas, de geografía, que te cuenta la riqueza y te habla de megadiversidad, no es nuestro foco solo el alimento, sino el alimento de acá (señala su cabeza)”, comentó, orgulloso.

¿Por qué no sirven cebiche y lomo saltado en ‘Central’?

La periodista Verónica Linares quiso profundizar más en el tipo de degustaciones que ofrece ‘Central’, ubicado en avenida Pedro de Osma 301 en el distrito de Barranco.

“La gente piensa en ‘restaurante ‘y la gente pregunta qué comida encuentras allí”, consultó la presentadora de América TV.

Virgilio Martínez fue contundente:

“No vas a encontrar un cebiche, no vas a encontrar un lomo saltado y no es porque no lo queramos hacer o porque lo neguemos, es más, es lo que comemos, lo que celebramos, pero sé que alguien al costado lo pueden hacer mucho mejor”.

Qué ofrece ‘Central’ de Virgilio Martínez

El reconocido chef peruano indicó qué ofrece su restaurante ‘Central’: “Lo que nosotros hacemos es un enfoque de investigación 100% del producto peruano, lo que se busca es que el restaurante hable del Perú , tambien vía innovación, vía trabajo con otras disciplinas, es un restaurante que no sirve cocina tradicional peruana pero sí nos adherimos a la preservación de la tradición, no tendríamos por qué escoger entre tradición e innovación, van juntos “, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR