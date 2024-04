Viviana Rivasplata aconsejó a Samantha Batallanos luego de que la modelo fuera captara por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ con Jonathan Maicelo, a quien denunció meses atrás por agresión.

“ Creo que tiene que trabajar en su autoestima y amor propio para tomar las mejores decisiones, porque al final la que sufre es ella. Ojalá que pueda ser más fuerte y más independiente emocionalmente para no volver a caer en algo que le hizo daño ”, manifestó la empresaria en ‘Préndete’.

Magaly Medina tras ampay de Samantha Batallanos y Maicelo: “Vas a terminar muy mal”

Magaly Medina difundió en su programa unas imágenes de Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo, donde ambos habrían pasado la noche juntos dejando atrás la denuncia que hizo la modelo por agresión física y verbal por parte del boxeador.

La periodista considera que la modelo no se respeta y que si no busca ayuda terminaría mal.

“Si no hubiéramos tenido estas imágenes hubiera dicho ‘¿de qué has estas hablando?’, típico de los ampayados (…) Además, lo vemos a él (Maicelo) entrando (…) Hemos tenido acceso a otras imágenes, pero no las vamos a pasar porque están hechas, nos vamos a reservar el por qué (…) No pueden negarlo de ninguna manera”, manifestó Medina.

La ‘Urraca’ le recordó a Batallanos que estuvo en su set hace unos meses para denunciar las agresiones físicas que sufrió por parte de Maicelo.

“Ella vino y proclamó, hablo de todos los maltratos que él (Maicelo) hacía, los golpes, dijo que la había intentado ahorcar, que le había puesto el pie sobre la cabeza y le había puesto la cara en la parte trasera del piso del taxi. Una cosa horrible que le había jalado los pelos que ella misma mostraba los entre sus manos, acuérdense”, añadió.

