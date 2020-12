Walter Obregón decidió declarar en exclusiva para las cámaras de “Magaly TV, la firme” con el objetivo de defenderse luego de ser emitido el ampay donde presuntamente le habría sido infiel a Susy Díaz.

Y es que lo que más sorprendió fue que el ‘Rey de los muebles’ contó que aceptó el viaje a Panamá junto a la excongresista porque “no tenía claros sus sentimientos”.

“Mi relación con Susy estaba terminada hace tres meses aproximadamente. Yo no he jugado a doble cachete... Yo con la chica me he estado conociendo, llevo tres meses que la conozco, mis ideas no estaban claras por eso acepté el viaje a Panamá”, comenzó diciendo.

“Yo le dije a Susy que las cosas ya no estaban como antes y que debíamos darnos un tiempo. Susy cree algunas cosas, por eso yo le daba por su lado. Ya no era feliz, tiene un carácter terrible, pero en la convivencia es diferente, entiendo a veces por su edad, renegaba por todo”, agregó.