No está en televisión de señal abierta hace muchos años, pero eso no le impidió a la actriz Wendy Ramos convertirse en tendencia hace pocas semanas. Una charla suya se viralizó en las redes por el potente mensaje que les dejó a sus congéneres y las exhortó a tomar sus propias decisiones y a valorar la importancia de la independencia de sus vidas, aunque ella lo dijo de una manera más simple y contundente: “agarra la sartén del mango de tu vida”.

- ¿Tras grabar la serie “Raúl con Soledad” ya empezaste a salir con más frecuencia otra vez?

En realidad volví otra vez a la madriguera. Estoy en mi casa todo el tiempo, no salgo para nada.

- Y siendo productiva

No sé si es mi impresión pero ahora todos estamos trabajando más que nunca. Antes le hacía una pregunta en la noche a algunos amigos y me respondían al día siguiente, ahora preguntas algo y te contestan al minuto, así sea de madrugada.

¿Veo que te sorprende?

Les digo: “por Dios, qué hacen despiertos, vayan a dormir”.

No poder salir con libertad de antes es un poco frustrante...

Por un lado la imposibilidad de salir no es algo que me desagrade, me gusta mucho estar en casa. Ahora hay muchas posibilidades de estudiar cosas virtuales, a mí siempre me ha gustado, para mí es como decir: ¡Yeh, Navidad!, hay un millón de cursos, gratuitos y pagados.

¿Otra cosa positiva?

Con mis hermanos, que nunca nos veíamos, ahora nos estamos encontrando todos los fines de semana por zoom, son días que yo llamo “Los domingos de Ramos”. Nunca he estado tan enterada de la vida de mis hermanos, antes no se nos ocurrió hacer una reunión virtual.

El mes pasado, una charla tuya sobre el empoderamiento de la mujer se viralizó en redes...

Esa charla se hizo en febrero, cuando estaba en España rodando una película, y me llamaron para hacerla. Luego justo empezó la pandemia y me olvidé por completo, hasta hace poco. Además, me da mucha risa porque son cosas que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, están en mis libros, en mis cursos en línea, pero por algún motivo ese video pegó hace poco.

Pero es bueno porque así el mensaje llega a más gente...

Ha sido increíble, yo estoy alucinada, me escriben de todas partes del mundo, como México, España, Centro América, sobre todo recibo mensajes de mujeres, que se han dado cuenta que no han estado disfrutando de sus vidas como corresponde.

¿Te sorprende el cariño de la gente?

Un día decía qué hago con tanto cariño que me mandan. Me pasó algo curioso hace poco: abrí una lista de suscripción para mandarles cositas a la gente. La persona que trabaja conmigo me dijo que tal vez se llegue a mil personas, yo creía que llegaríamos solo a 500.

¿Qué pasó?

Más de 11 mil el primer día, y yo me sorprendí, y ella me preguntó por qué me sorprende si es obvio, y yo le digo que no, no es obvio. Eso es como mucho cariño y es muy bonito sentirlo.

Tal vez te asombra porque no estás en televisión y, a fin de cuentas, es el vehículo que conecta con más gente…

En mi caso, yo creo que es la comunidad que tengo en mis redes, es muy cercana la relación que tengo con ellos porque siempre estoy pendiente con cositas útiles. Creo que es otro tipo de comunidad la que se genera cuando no viene de la televisión, porque sienten que lo que yo digo y comparto tiene que ver con ellos; además, siento que es gente que va más en positivo en vez de estar metiendo cabe o burlándose.

¿Alejada completamente de la televisión?

Yo no veo televisión, a veces me dan nombres y no tengo ni idea de qué están hablando y me alegra tanto no saber y no tener la menor idea.

¿Tampoco noticieros?

Es que me da pena las cosas que se ven, me sentía mal después, por eso dejé de verlos hace muchos años. Pensé que había que buscar cosas que me hicieran sentir bien

