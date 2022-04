¿Qué quiere Chris Rock para hablar de la bofetada de Will Smith? El comediante se convirtió en uno de los protagonistas del incidente más comentado de los últimos Premios Óscar. Así como el actor de “Soy Leyenda” se disculpó por su accionar, muchos se han preguntado si el comediante se ha manifestado al respecto. Hasta ahora, el intérprete de Hollywood no ha comentado sobre el golpe que recibió y dio una condición en particular para hacerlo.

MÁS INFORMACIÓN: La dura confesión de Jada Pinkett sobre su matrimonio con Will Smith

La última gala de los reconocimientos más importantes del cine estadounidense se quedó resumida a un momento de algunos segundos, cuando el protagonista de “El príncipe del rap en Bel-Air” se paró de su asiento y abofeteó a su colega Chris Rock.

El atacado, momentos antes, había hecho una “broma” sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith, quien padece de alopecia y tiene el cabello muy corto. Rock relacionó su condición de salud con “G.I. Jane”, la cinta que protagonizó Demi Moore con un look casi calvo.

A pesar de las risas, el desconcierto inundó la ceremonia cuando Will agredió físicamente a Chris Rock y luego gritó de que no mencionara más a su esposa. El actor, luego, ganó un Óscar a Mejor actor y lloró en su discurso de agradecimiento. Ahora, las repercusiones no han faltado pero Rock sigue sin pronunciarse sobre el golpe ni su comentario hacia Jada.

Chris Rock antes de ser abofeteado por Will Smith. (Foto: Getty Images)

¿QUÉ PIDIÓ CHRIS ROCK PARA HABLAR DE LA BOFETADA QUE RECIBIÓ POR PARTE DE WILL SMITH?

Dinero, eso es lo que habría pedido Chris Rock para hablar del golpe que le dio Will Smith en los Premios Óscar 2022. Esa fue la versión que recogió el diario “Palm Springs Desert Sun”. El comediante lo habría dicho en uno de sus show en Indio.

“Estoy bien, tengo todo un show y no voy a hablar de eso hasta que me paguen. La vida es buena. He recuperado el oído”, es la declaración del involucrado que ha recogido el mencionado medio estadounidense. Lo que no se especifica es si lo dijo en broma o en serio, ya que se encontraba en una presentación.

Después del incidente, Rock se ha mantenido al margen. Solo dijo, en su primer espectáculo tras los Óscar, que estaba procesando todo lo que había sucedido. Luego, aseguró en otro evento que no hablaría nada. Muchos esperaban que opinara sobre el comentado hecho o, al menos, que se disculpara con Jada.

Chris Rock en una fotografía para sus rede sociales. (Foto: Chris Rock / Instagram)

¿CÓMO AGRADECIÓ WILL SMITH SU PRIMER ÓSCAR?

Por otro lado, tras una reñida competencia, el actor Will Smith obtuvo el premio Oscar en la categoría Mejor actor gracias a su trabajo en “King Richard”. Tras ser anunciado como ganador, ofreció un emotivo discurso de agradecimiento.

“Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea este mundo. (…) Yo sé que esta sé que al hacer lo que hacemos, debes de poder aceptar el abuso, que la gente hable locuras sobre ti en este negocio, debes tener personas que te falten al respeto, debe sonreír y hacer como si todo estuviera bien, pero Richard Williams me dijo, en tu momento más alto es cuando debes tener cuidado porque es cuándo viene el diablo”, señaló el actor entre lágrimas al recibir el premio.

Will Smith goleando a Chris Rock en los Premios Óscar 2022. (Robyn Beck / AFP)

¿QUÉ PELÍCULAS SE CANCELARON TRAS LA CACHETADA DE WILL SMITH EN LOS ÓSCAR?

Por otro lado, las producciones de Sony Pictures y Netflix fueron las primeras en “castigar” al ganador al Óscar a mejor actor por su rol protagónico en la película “King Richards”, que narra la vida del padre de Serena y Venus Williams, conocidas tenistas, y cómo las formó para que sean lo competitivas y ganadoras que terminaron siendo.

Sony decidió cancelar la saga de “Bad Boys”; así, no habrá una cuarta entrega de los dos policías afroamericanos resolviendo casos, metiéndose en problemas y lidiando con sus diferencias. Netflix, la plataforma de streaming, hará lo mismo con el film “Fast & Loose”. En ambas películas iba a ser protagonista.