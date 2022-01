La actriz Ximena Hoyos sorprendió a propios y extraños al recordar su trabajo en América Kids. Y es que la influencer se preguntó si su mamá gastaba su sueldo para comprarle juguetes o ropa.

Todo ocurrió cuando Ximena Hoyos, en videos publicados en Instagram Stories, contó que su mamá la llevó a los conciertos de Floricienta y RBD, pero se preguntó si pagaba con el sueldo que recibía de América Kids.

“En esa época mi mamá me compraba mis cosas, aunque yo ya trabajaba... o ella ¿lo pagaba con mi plata? ¿Viví engañada todo el tiempo?”, comentó Ximena Hoyos.

“No sé si mi mamá cada vez que me decía vamos a comprar ropa, vamos a comprar juguetes, ¿lo pagaba con mi plata o con la mía?”, cuestionó la deportista.

“Quería decir su playa o la mía”, corrigió en el video.

No obstante, Ximena Hoyos aseguró que no le preocupaba cómo se gastó el sueldo: “Yo creo que sí lo pagaba con mi plata, pero está bien pues ¿no? Si yo trabajaba... para los que no saben en qué trabajaba, yo salía en la tele, en América Kids”.

“Era bien lindo, era bien divertido”, comentó Ximena Hoyos sobre el recordado programa de América Televisión.

Ximena Hoyos - diario OJO

Fuente: Instagram Ximena Hoyos

TE PUEDE INTERESAR