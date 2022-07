Fuerte y claro. Xoana González no se calló nada y arremetió contra su exesposo Rodrigo Valle, quien fue captado con algunas copas de más en el cumpleaños de Diego Val y aseguró que nunca incursionaría en Onlyfans con su actual pareja porque es “una chica fina”.

Y es que la modelo argentina se mostró un tanto incómoda con dicho comentario y lamentó que su ex siga refiriéndose a ella, cuando ya tiene una nueva novia.

“No me interesa hablar de él, hace meses decía que con él me hubiera ido mejor y ahora dice prácticamente que no soy fina. Creo que estaba muy tomado, me da pena verlo en ese estado. Más bien que se enfoque en su mujer en vez de estar saliendo solo, tomando y molestando a las meseras”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Xoana aseguró que ella nunca hablaría mal del deportista argentino, pues ya forma parte de su pasado y respeta el tiempo que estuvieron casados.

“Saquen ustedes sus conclusiones. Yo jamás voy a hablar mal de mi exmarido, siento que es hablar mal de mí misma. Más bien quisiera que cumpla con nuestro convenio de divorcio de no mencionarnos (...) Cuando ya dejas atrás a las personas, dejan de estar en tu radar. No le dedicaré tiempo ni energía”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO