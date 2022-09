No ha pasado un mes desde que Olenka Zimmermann decidió unirse a ‘OnlyFans’ y ya generó alboroto, tanto por las críticas como por los consejos y esta vez la reina de la plataforma para adultos, Xoanna González, decidió hacer una propuesta.

Luego de la invitación de Xoanna González y los consejos para que Olenka Zimmermann triunfe, la argentina no esperaba la respuesta de la ‘ex chica de impacto’, quien se pronunció en redes sociales: “Oh linda Xoanna, de hecho sería un éxito rotundo y tremendo, queda pendiente”.

La respuesta que Xoanna decidió brindar a ‘Infobae’, dejó abierta la posibilidad de que se venga una colaboración: “Hasta me puse colorada. Me toma por sorpresa. Yo bienvenido sea, Javi (su esposo Javier González) estaría encantado, así que nada. Me gustaría empezar con colaboraciones, intenté hacer una, pero al final se chupó. Nosotros, encantados, sería cosa de ponernos en comunicación. Yo voy en octubre a Perú”.

Xoanna González ahora quiere grabar con Olenka Zimmermann en 'OnlyFans' | Imagen compuesta 'Ojo'

