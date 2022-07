Nadie lo invitó a la fiesta, pero él decidió dejar su regalito. El fisicoculturista pasado de copas, decidió responderle a los ‘urracos’ de Magaly, quienes no dudaron en hacerlo opinar sobre Xoanna González y su trabajo haciendo pornografía en OnlyFans.

El ‘urraco’ a cargo de soltarle la lengua a Rodrigo Valle, decidió preguntarle si él hubiera accedido a subir contenido para adultos en OnlyFans, pero él lo descartó sin pensarlo: “No, yo no necesito de eso para facturar”.

Actualmente, Rodrigo ya tiene otra pareja, pero él afirma que a diferencia de Xoanna, su amada no haría lo que hace la argentina: “Lo podríamos hablar, pero no lo necesita, es lo suficientemente madura y fina como para hacer eso”, dejando entrever que su ex no es fina por hacer pornografía para internet.

