Aunque el segundo embarazo de Natalie Vértiz era un secreto a voces en las redacciones de los diario, la modelo y su esposo, Yaco Eskenazi, decidieron alargar el anuncio oficial para hacerlo ayer en el programa que conduce la ex “Miss Perú” los sábados por las mañanas.

“Moría por gritarlo, pero quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga me delataba”, reveló Natalie en “Estás en todas”. “Es un bebé saludable, todavía no sabemos el sexo, pero estamos saltando de un pie de la felicidad, porque llegó en un momento en el que tenía que llegar”, precisó la conductora de TV sobre su dulce espera.

Yaco emocionado.

Aunque el propio Yaco estuvo acompañando a su amada en el programa, OJO pudo conversar con él, y conocer sus primeras impresiones tras revelar que esperan con entusiasmo la llegada de su segundo heredero.

-Yaco, te emocionaste al recordar tu historia de amor con Natalie...

Ya venía emocionado porque íbamos a dar la noticia, pero revivir imágenes que uno no ve seguido es como tener un viaje al pasado. Fue muy lindo el detalle del programa de mi esposa, muy contento y muy agradecido.

Natalie Vértiz reveló que está esperando a su segundo hijo con Yaco Eskenazi. (Foto: Captura de video)

-Sin lugar a dudas, son una de las parejas más queridas de la televisión peruana.

Natalie y yo vivimos agradecidos con el cariño de la gente, y eso nos hace ser más responsables de cuidar mucho lo que tenemos. Sentimos el cariño del público día a día, y no solo vía redes sociales, en la calle la gente nos trata con mucho cariño y eso es algo que nos hace sentir bendecidos.

-En el Instagram de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, hablaste de la posibilidad de un matrimonio religioso, teniendo en cuenta que tu familia es de origen judío...

Yo soy un hombre feliz haciendo feliz a mi esposa, y si ella quiere que nos casemos por religioso, yo voy a hacer hasta lo último que me sea posible para hacerlo.

-¿Existe esa posibilidad en un futuro cercano?

Inmediato es imposible, nos quedan algunos meses de “pancita”, y los primeros meses de nuestro nuevo bebé. Quién sabe que cuando el nuevo bebé tenga la edad que tenía Liam cuando nos casamos, Natalie esté entrando con sus dos “guardianes” al altar, pero no lo sé, tal vez estoy soñando despierto.

-¿Esta boda también se transmitiría por TV?

Posiblemente sea algo solo para nosotros, pero uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Ahora estamos más grandes y más maduros, y creo que lo manejaríamos con un poco más de reserva.

-¿Con dos niños se “cierra la fábrica”?

Yo creo mucho en que el destino se va haciendo día a día. No veo por qué “cerrar la fábrica”, aunque ahora solo tenemos cabeza para pensar en nuestro Liam y en el nuevo bebito que se nos viene, pero quién sabe más adelante.

-Independientemente de lo que Dios diga, qué te gustaría: ¿varón o mujer?

Natalie ya lo dijo claramente, que esté sanito, que venga con mucha fuerza y lleno de amor, eso es lo más importante. Si es una mujercita sería lo máximo tener una princesita más en casa, y si es un machito también, porque nuestra “Nati” estaría protegida por tres hombres el resto de su vida.

-¿Qué se viene para ustedes dos como pareja?

Yo tengo un sueño, que es conducir un programa con Natalie, es un plan que tenemos a futuro, ahora creemos que cada uno está creciendo en su camino.

-Fue inevitable emocionarte al recordar a tu padre...

Mi mamá me había pedido que no llore pero cuando me acuerdo de mi papá y de sus consejos y de su manera de haberme enseñado a ver la vida, me conmuevo y me emociono mucho. Mi papá fue una persona que me enseñó muchas cosas, siempre estuvo presente para jalarme las orejas, para “chancarme” bien duro -como decía él- y enseñarme cómo tiene que ser un hombre.

-¿Te da un poco de pena que no vaya a conocer a su segundo nieto?

Yo sé que en espíritu y en corazón, mi papá siempre va a estar presente. A mi Liam yo le enseño muchas cosas que me enseñó mi papá y ese va a ser mi legado. Creo que siempre va estar presente mi papá.