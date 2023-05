Han pasado 11 años desde que inició el reality ‘Esto es Guerra’ y una de sus figuras representativas es Yaco Eskenazi y él estuvo en el set de ‘Radio Huevadas’ confesando parte de su experiencia como ‘Chico reality’ y recordó cuando tuvo que quemar el auto de Mario Hart por irse a la competencia.

Tras la abrupta salida de Mario Hart del programa ‘Esto es Guerra’, la producción liderada por Peter Fajardo y Cathy Sáenz llamaron a Yaco Eskenazi y lo convencieron para que vuelva como capitán de los ‘Leones’ y le tenían preparado un retorno singular: “Te vamos a hacer un video de retorno, anda a la Costa Verde mañana. Me dice, vas a avanzar y sacaba mi encendedor y tiraba el encendedor”.

En el video del retorno triunfal de Yaco Eskenazi a ‘Esto es Guerra’, se mostró al esposo de Natalie Vértiz tomando un encendedor para luego hacer explotar el auto que simbolizaba a Mario Hart, el video no le gustó a muchos y lo calificaron de violento y él lo recuerda así: “Al día siguiente me hicieron mier... y yo dije Cathy la put... me cagaste me están haciendo mier... en el 9″.

Según reveló Yaco, llamó a Cathy y Peter Fajardo y le indicaron que esté tranquilo porque en un par de días todos lo olvidarían y sucedió tal como le dijeron.

