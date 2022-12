Luego de la inesperada revelación de su relación con el cantante Jair Mendoza y su rápida ruptura, la cantante no la estuvo pasando bien y actualmente está medicada para recuperar su salud.

Yahaira Plasencia, luego de revelar que no se encuentra bien de salud, afirmó que deseaba medicarse para que pueda disfrutar sin problemas de la Navidad: “Ya tomé una pastilla, pero creo que me voy a inyectar para pasar fiestas si no voy a contagiar a todo el mundo”, aparentemente, si no se recupera, la pasaría sola, por precaución.

Todo habría sucedido luego de su concierto junto a ‘Son tentación’, y el malestar, fue aumentando de forma gradual: “Bueno, gente, ¿cómo están? Les cuento que hace unos días venía estornudando con el fastidio de la garganta, pero ayer ya amanecí terrible, con dolor al pasar, con fastidio en la garganta. Hoy amanecí constipadísima, estornudo cada dos minutos, literal”.

