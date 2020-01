Yahaira Plasencia rompió su silencio con las cámaras del programa de Magaly Medina y habló sobre los rumores de un supuesto distanciamiento con el delantero de la selección peruana de fútbol, Jefferson Farfán.

Según aseguró la “Reina del Totó”, la ‘amistad’ que tiene con la ‘Foquita’ marcha igual que siempre y no existe ningún problema entre ellos. “Todo está igual, todo está normal. Todo está muy bien”, aseguró con una sonrisa en el rostro.

SE EXCUSA

Sin embargo, a pesar de tener esa cercanía, Plasencia negó que asistirá al estreno de la película basada en la vida del futbolista. Según la salsera, tiene muchas cosas pendientes por esos días, por lo cual no tendrá tiempo para asistir.

“En esos días tengo el estreno de mi tema y viene Sergio George (su productor). Voy a estar por los canales y radios, estaré a ocupada, pero igual le deseo lo mejor”, afirmó.

Estas declaraciones indignaron a la periodista Magaly Medina, quien dijo no entender el accionar de Yahaira Plasencia.

“Algo que no me ha gustado es lo de la película. Cómo no va a ir al estreno de la película de su ‘amiguis’. Cuando alguien quiere a alguien se hace un huequito en la agenda, va y comparte un tiempo, a menos que compitan y digan ‘no quiero que tú me opaques, no vengas’”, declaró.

YA NO ES LA PATRONA

De otro lado, la “Urraca” señaló que la cantante ya no es la “patrona” en la casa de la “Foquita”. “Volvió a su departamentito de soltera (...) la Yaha ya no es más la patrona del duplex (de Jefferson)”, dijo Medina, esto luego de que se supiera que la cantante de “Puro Sentimiento”, Thamara Gómez habría ido al departamento del futbolista.

Yahaira realizó una presentación el último jueves tras el ampay de Jefferson con Thamara. La salsera sorprendió con su triste actitud en el escenario, pues estaba desganada.

