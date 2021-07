¿Yahaira Plasencia quiere volver a Esto Es Guerra? Como se recuerda, la salsera peruana fue suspendida del reality de América TV por realizar una fiesta en plena pandemia por el coronavirus y, además, esconderse en la maletera de un automovil para evitar ser detenida por la Policía Nacional del Perú.

Tres meses después del escándalo de la ‘maletera’, Yahaira fue consultada si tiene intenciones de volver a ponerse el traje de los ‘guerreros’.

“No, no, no, ‘Esto Es Guerra’ fue una bonita etapa, pero eso no era lo mío, ustedes saben, porque no hacía nada allí , literal”, dijo la expareja de Jefferson Farfán a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Sobre el bochornoso momento en que se escondió en una maletera, comentó: “me quería esconder pues, ¿quien no se esconde?”.

“Mi mamá se molestó, [¿te volverías a esconder?] aquí en Perú no creo, en un camión de repente”, añadió.

Silvana Vega, productora de EEG, comentó en su cuenta de Instagram sobre la intérprete de ‘Cobarde’. “¿Se alejaron de Yahaira o igual tienen una relación?”, consultó una fan.

“Jamás voy a juzgar a alguien porque no me considero en el derecho de hacerlo, jamas a nadie, no importa quien sea... La sigo queriendo igual. Ella va a ser mi engreída toda la vida, toda la vida, siempre va hacer mi engreída... Te quiero”, manifestó.

