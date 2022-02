¡Pasado, pisado! Yahaira Plasencia estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultada sobre las últimas declaraciones que dio Pancho Rodríguez, al asegurar que entre ellos no existe más que una amistad, pese a que fueron ampayados en varias oportunidades muy cariñositos.

Y es que el chileno confesó que él y la salsera habrían confundido las cosas por haberse encontrado solteros en ese momento.

En ese instante, Brunella Horna le preguntó a la popular ‘Reina del toto’ si es que había dejado de seguir en redes al exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

“No nos seguimos en Instagram, pero mi discurso es el mismo de siempre... Yo le deseo lo mejor a Panchito y que le vaya muy bien en todo”, comenzó diciendo la cantante.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la joven empresaria le consultó a Yahaira, si ella había confundido amistad con romance cuando tuvo un acercamiento a Pancho.

“¿Tú crees que han confundido las cosas como amigos?”, dijo Brunella. “Prefiero no tocar el tema, que ahí quede, porque si no mi equipo de trabajo me mata... Que le vaya muy bien, porque no hay nada que contar”, respondió tajantemente la salsera.

