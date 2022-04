¡Fuertes declaraciones! Yahaira Plasencia vuelve a estar en el ojo de la tormenta pública, pero esta vez por un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, donde una exintegrante de su orquesta la acusa de presunto maltrato.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la artista llamada Kimie reveló que sufrió varios percances cuando formaba parte de la agrupación de la salsera.

“Esa es una historia muy larga... Resulta que ya habían muchos problemas dentro de la orquesta, nunca llegábamos a un acuerdo. Muchas veces la señorita mencionada tenía humores medios raros y uno se los tenía que aguantar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la también bailarina confesó que la popular ‘Reina del toto’ hasta la calificó de “gorda” y le insistía mucho para que baje de peso.

“Una vez a mi me jodí** por todo, que si estoy muy gorda, que baje de peso, que si me equivoqué en una voz, en un paso, entonces era una vaina que me jalaba del escenario y me decía: ‘deja de estar haciendo huev***’”, agregó bastante indignada.

“A esto aumentar que yo tenía 18 años y recién estaba comenzando en la música. Tendría tantas cosas que decir, pero bueno, dentro de todo fue una experiencia donde aprendí bastante”, finalizó.

Yahaira Plasencia: exintegrante de su orquesta la 'echa'

