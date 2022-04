¡Fuertes declaraciones! La denuncia que realizó Mónica Cabrejos presuntamente contra Martín Arredondo por posible acoso durante su estancia en el programa “Enemigos Íntimos”, ha desatado una gran polémica en el medio del espectáculo. Y es que esta vez, fue Marco Rodríguez, asistente de producción de aquel entonces, quien confirmó la versión de la conductora de “Al Sexto Día”.

Tras la defensa del productor en “Amor y Fuego”, Rodríguez declaró en exclusiva para las cámaras de Magaly Medina confirmando todas las citas que realizó su excompañera de trabajo en su libro “Mujer Única”.

“Yo puedo dar fe que todos los hecho que cuenta son reales, lo que narra, las situaciones, las salidas al cine, las invitaciones... Es por eso que cuando yo leí el libro, no me sorprendió que ella se haya sentido acosada. No es que yo vi el acoso, pero desde fuera tú puedes leer de esa manera”, comenzó diciendo.

Incluso, el asistente confesó que en varias oportunidades Mónica le había expresado su malestar para con las bromas que le hacía Arredondo en el programa que conducía Aldo Miyashiro.

“Ella lo interpretó estos hechos hace 12 años, los sintió de esa manera y pues sí, si pasaron. Lo que yo sí sabía era que Mónica se sentía incómoda y creo que un momento fue notorio en pantalla. Hay noches donde Mónica me decía: creo que ya se le pasó la mano”, finalizó diciendo.

