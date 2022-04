Hace unos meses, George Forsyth dejo en shock a todos al revelar que se casará por su segunda vez con la empresaria Sonia La Torre. El exalcalde de La Victoria se comprometió con su novia durante sus vacaciones en Punta Cana.

El exarquero de Alianza Lima y su bella prometida se animaron a contar detalles inéditos de su historia de amor en una entrevista exclusiva con la revista Cosas.

¿Cómo se conocieron George Forsyth y Sonia La Torre?

En la entrevista, George Forsyth contó que se conocieron durante la campaña del 2020 en el departamento de Cajamarca.

“No teníamos nada planeado. Ella venía un fin de semana y yo estaba con un trabajo muy dedicado. Fue una sorpresa, pero definitivamente, si es que estamos acá, es porque definitivamente hubo química. A mí me pareció una persona muy agradable, con un gran sentido del humor, que es muy importante para mí, y es por eso que después del almuerzo ya tuve que atreverme a pedirle su teléfono”, expresó George.

“Yo llegué y me sorprendí definitivamente. Porque nunca se me pasó por la cabeza que iba a conocer a George. En ese momento, estaba primero en las encuestas, así que estaba sorprendida. Y bueno, ya al día siguiente me escribe y me dice: ‘¿Y ahora cómo hacemos? Si vives en Cajamarca’”, recordó Sonia.

Luego de conocerse, la pareja decidió viajar a Lima o a Cajamarca para volverse a ver y así conectarse mejor. “Fue una etapa compleja, porque no solamente estaba en campaña, y no solamente ella vivía en Cajamarca. Aparte también estaba el covid. Entonces, las oportunidades de vernos quizá no eran tan seguidas, pero mantuvimos mucha comunicación”, señaló Forsyth para referido medio.

Sonia La Torre cuenta como Forsyth le pidió ser su enamorada

La empresaria reveló que el exalcalde de La Victoria le pidió ser enamorados de una manera bastante peculiar al sorprenderla con una cena romántica.

“Se me acercan y me dicen: “Señorita, la están esperando”. Entonces bajo y abro la puerta, y todo el piso estaba con pétalos de rosa, había velas, arreglos florales, globos, etc. Estábamos en la mesa y había una cena. Terminamos la cena y había una cajita con una joya. Entonces yo lo abro y me da una cadenita de oro con dije de corazón y me pregunta ‘¿Quieres ser mi novia” , y me la puso”, indicó.

