La cantante Yahaira Plasencia se pronunció tras las imágenes que el programa ‘Magaly TV La firme’ difundió de su participación en ‘JB en ATV’.

Según se observa en el detrás de cámaras, la ‘reina del totó' habría estado muy seria durante las grabaciones e incluso, tras tomarse las fotos con Jorge Benavides, se habría retirado sin despedirse.

“Parece que vino con desgano, como si la hubieran obligado, tenía una ‘caraza’ de molesta, fastidiada, vino con unos aires de diva que de verdad que la gente de JB tuvo bastante paciencia con ella”, contó Magaly Medina.

Al respecto, Yahaira Plasencia se pronunció en el portal Instarándula. La ‘reina del totó' aseguró que se despidió de todo el equipo de producción:

“Ellos han puesto lo que les conviene!!!! Yo saludé a todos y por supuesto que me despedí. Por eso te digo, que ya hasta me cansa aclarar todo, porque sigue el show y no quiero eso. Estoy bastante proyectada en mis cosas. Pero eso que mostraron no fue así”, señaló Yahaira Plasencia.

Por su parte, el periodista Samuel Suárez indicó que el único que podrá aclararlo es Jorge Benavides: “Sobre la publicación que puse de lo emitido ayer en el programa de Magaly, acabo de tener una conversación con Yahaira sobre el tema. Me apareció insólito que no se despidiera de JB como se ve en las imágenes y según me cuenta hasta le habrían cortado la entrevista. Las imágenes que vimos es un momento que solo la habrían llevado a un lado para acomodarle el micrófono, pero no se fue. El único que puede aclarar si Yaha dice la verdad y nunca fue malcriada, el mismo JB”, se lee en la publicación.

Foto: Instarándula

