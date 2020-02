¡Contundente! La salsera Yahaira Plasencia fue consultada a la salida de un show sobre la reciente conciliación que acordaron Jefferson Farfán y Melissa Klug a través de un comunicado público.

¿Qué dijo? Las cámaras del programa “America HOY” le hicieron la consulta a la “Reina del totó”, quien se mostró evidentemente incómoda.

"No hablo de ese tema. Prefiero no opinar. Yo no tengo nada que ver”, dijo la cantante de salsa.

No solo eso, ante la insistencia de la reportera, la amiga de Farfán dijo que ella no tenía nada que ver en el acuerdo entre la ‘chalaca’ y el 10 de la Selección Peruana.

“[¿Estás dentro de es conciliación?] ¡Y yo qué tengo que ver allí! Nada que ver”, dijo exaltada, pero intentando sonreír ante las cámaras.

Como se sabe, Klug viajó con sus dos menores hijos a España, donde se encontraría con Farfán tras el acuerdo firmado por ambos.

