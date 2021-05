¡Fuertes declaraciones! Olenka Mejía, la expareja de Jorge Plasencia, quien a su vez es hermano de la salsera Yahaira Plasencia, se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido denunciada por presunto maltrato laboral por parte de una joven que cuidó a su pequeño hijo.

El portal web de espectáculos “Instarándula” fue el encargado de dar a conocer el nombre de la denunciante, quien a través de una extensa publicación en Facebook, contó todo lo sucedido.

La joven de nombre Daniela Xiomara aseguró que Olenka le pagaba S/ 900 soles por trabajar en su casa de lunes a domingo desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m. bajo la modalidad de “cama adentro”.

“Quería todo el servicio, ver su casa impecable y también quería que sea nana. Su hijo todavía no come solo y ya tiene 4 años, siempre toda la atención era para él, pero a la vez quería que sea empleada doméstica y era muy complicado porque al niño yo lo atendía. La señora solo salía a fiestas y no regresaba después de 2 o 3 días”, comenzó escribiendo.

“Hace 3 días le anticipé que me iba a retirar, pero ahora la señora me dice que le espere hasta fines de este mes, o sea el 30 de mayo para que me pague mis días trabajados”, indicó.

“Tiene para pagarle a su tía que vendrá hoy a cuidar a su hijo y díganme, ¿no tiene para pagarme? ¿Es justo? Estoy desesperada porque no voy a estar 30 días sin comer ni mucho menos mi hija, también tengo gastos. Alguien que me ayude”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR