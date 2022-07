Yahaira Plasencia, cantante y bailarina, conversó con el youtuber Carlos Orosco en su canal de YouTube. La ‘Patrona’ contó algunos detalles de su vida amorosa, además confesó que por el momento no tiene planeado tener una pareja, aunque no le cerró las puertas al amor pues espera conseguir un galán extranjero.

La ‘reina del totó' reveló la razón del porqué está soltera desde hace dos años. La salsera reveló que se ha convertido en una persona más desconfiada tras su mediática relación con Jefferson Farfán.

“Estoy soltera 2 años. Y si yo de repente conozco a alguien, prefiero que sea de afuera, de Miami, de República Dominicana o Puerto Rico. Acá no puedo (...) Me han vinculado con todo el mundo. Si salgo con un amigo a tomar un café, que salgo con tal, que cuánto tiempo tendrán, se hace toda una historia. Eso tapa lo que yo estoy esforzando para hacer”, expresó Yahaira.

“Me da miedo hablar con cualquier persona, pienso que tiene un micrófono por ahí grabándome. O me regalan un peluche y busco bien porque va a haber un micrófono o una camarita. Me he quedado traumada. Tengo mucho miedo con quién hablo o con quién no, uno no sabe qué puede pasar más adelante. Uno no puede confiar en la gente”, agregó la exsaliente de Pancho Rodríguez.

