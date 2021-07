El periodista que administra la cuenta “Instarándula”, Samuel Suárez, opinó sobre el nueva canción de salsa de Yahaira Plasencia.

Con sinceridad, Samuel Suárez dijo haberle gustado solo una parte del nuevo tema de “La Patrona” y que le hubiera gustado que se le pegara más la canción producida por Sergio George.

“De toda la canción, no se me ha pegado más que esta partecita, eso sí me parece excelente. De ahí para atrás no me gustó tanto. Eso es en relación a mi gusto personal”.

Samuel Suárez señaló que siempre apoya el talento peruano y que su opinión es su gusto personal. “Me hubiera gustado que se me pegue más la canción, ustedes saben que hay que apoyar el talento peruano, pero no es por eso. Ahora van a decir que seguro no me cae Yahaira, pero no, en serio me hubiera gustado que se me pegue más. Eso me preocupa porque veo las encuestas y a ustedes tampoco nada”.

El periodista de Instarándula también acotó que hay artistas que llegan rápido al millón de reproducciones pero es porque pagan. “Hoy les cuento que muchas personas que han llegado al millón de la nada, eso se pautea, se paga, por eso no entiendo los titulares de algunos medios que dicen que llegó al millón”.

