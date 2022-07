El miedo a tener cámaras o micrófonos en regalos de desconocidos como sus fans, es algo que no la deja dormir a Yahaira Plasencia, quien reveló uno de sus grandes temores en una entrevista para un programa de internet.

El miedo no estaría solo en los regalos, ya que según comentó la salsera, incluso teme hablar con las personas porque podrían estar grabándola: “Yo no puedo hablar con cualquier persona, puede tener un micrófono ahí grabando”.

Aparentemente, serían pocas veces las que Yahaira aceptaría regalos de sus fans, pero cuando lo hace, describió su proceso: “Claro, a veces me regalan un peluche y digo a ver lo busco porque va a haber un micrófono o una camarita, yo voy a quedar traumada, dije no, no, no. Sí, tengo mucho miedo”.

