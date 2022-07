Yessenia Villanueva, una de las hijas Pablo Villanueva, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Melochita’, se encuentra buscando mejores oportunidades en Estados Unidos, donde actualmente viene trabajando como ayudante de cocina para ganar un poco más de dinero y poder mantener a su familia.

“Mi sueño siempre fue venir a los Estados Unidos con mi familia a trabajar. Bueno, ya pasaron los años, tengo cuarenta y cuatro, y se me dio la oportunidad que mi padre me diga para venir con mi hijo y bueno, no desaproveché y ya estoy aquí trabajando bien y no me puedo quejar”, comenzó diciendo.

Según revela la madre de familia, su meta es tener a su familia completa. Incluso, hasta recordó la promesa que le hizo a su hijo, Jhordan Aguilera, quien falleció en un accidente en moto en la antigua Panamericana Sur, de traer a su nieta a New Jersey.

“Recién tengo un mes y me falta mucho por hacer... Mi meta es traer a mi nieta y a mi nuera, porque acá es otra vida para ella, y otro futuro para mi nieta”, agregó.

Asimismo, da gracias que su madre se encuentre bien de salud, pues ella y su nieta son de los motivos para que ella siga trabajando duro y parejo. “Mi mamá está muy bien, yo vine aquí para ayudarla, también a mi nieta, y este es el motivo de estar aquí porque como todos saben perdí a un hijo de años y él es mi motivo para seguir y por mi hijo otro hijo, que está aquí conmigo”, expresó para El Popular.

