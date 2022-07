Yessenia Villanueva, hija del popular ‘Melcochita’ se encuentra actualmente viviendo en Estados Unidos trabajando duro y parejo para sacar adelante a su familia. Y es que ella contó que consiguió empleo en un restaurante de comida peruana donde también realiza show musicales.

“Estoy en Nueva Jersey. Gracias a Dios me va bien, estoy trabajando en la cocina de un restaurante peruano y también hago mis shows musicales. La gente me ha recibido muy bien, con mucho cariño, es que me hago querer”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Yessenia confesó que en tierras gringas le pone bastante empeño a su trabajo, ya que gana en dólares. “Acá te sacas la mugre, pero ganas bien. No es tan difícil porque para mí no hay nada difícil, solo hay que ponerle amor y dedicación. Yo vine (a Estados Unidos) para ayudar a mi familia: mi madre, mi nieta. Quiero estabilizarme para traerlas, acá la calidad de vida es mucho mejor”, expresó a Trome.

Asimismo, recordó a su hijo, quien falleció hace unos años en un trágico accidente señalando que es su ángel y que gracias a él se encuentra bendecida. “Exacto... Yo nací para triunfar, nada es imposible. Recién llegué y ya tengo trabajo porque mi ángel me ayuda, mi Jhordan, mi hijo amado”, agregó.

Por último, Villanueva agradeció a su padre y a su hermana por haberla ayudado a realizar los trámites y papeles para viajar a Estados Unidos, luego de haber cantado en distintas partes del distrito de Imperial, en Cañete.

“Gracias a mi padre que hizo mis documentos y a mis hermanos Hussein y Susan estoy acá viviendo mi propio sueño americano. No se imaginan la felicidad que siento, por fin se acabaron mis penurias y lamentos, ahora a trabajar duro para salir adelante y también apoyar a mi nietecita en el Perú. Estoy abierta a realizar shows de comicidad y canto”, sostuvo emocionada.

