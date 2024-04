¡Le dijo de todo! En la reciente emisión de “América Hoy”, se presentaron audios que revelaron un tenso enfrentamiento entre Yiddá Esalava y una reportera.

En estos audios, la actriz se muestra visiblemente alterada, dirigiéndole gritos e insultos a la reportera, a quien acusa de haber filtrado conversaciones sobre las negociaciones que mantenía con su expareja, Julián Zucchi.

“Verónica cómo mier...me hicieron eso, o sea yo te hablo y a ti y tú filtras mis audios. ¿Es en serio? Cómo mier... me puedes haber hecho eso, tú no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de ca... “, expresó Yiddá muy molesta.

Luego continuó con: “¿qué mier.. les pasa por la cabeza? (claro Yiddá, pero) Claro las pel... yo hablé contigo en privado, jamás te he hablado una declaración para que tú puedas, jamás (...) que eres una irresponsable y una hija de su m...”.

Yiddá Eslavase disgusta contra periodista





Yiddá Eslava revela chantaje de Julián Zucchi: “voy a quitarte todo”

El programa América Hoy presentó en exclusiva un audio en el que Yiddá Eslava revela que fue chantajeada por Julián Zucchi durante seis meses.

“Dentro de la primera conciliación habíamos quedado que yo le iba a comprar la mitad de su parte y él me la vendía carísimo, pero por mi paz mental acepté”, reveló Yiddá.

Luego continuó con: “se fue a Argentina, no sé con quién habló y dijo: ‘Sabes qué, las cosas van a cambiar’”

Durante la conversación, la también actriz señala que Julián le dijo que le iba a “quitar todo”, debido a que ella reveló que él le fue infiel.

“Como tú saliste a decir que yo fui infiel y saliste a decir la verdad, bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a quitarte todo. Vamos a hacer las cosas distintas, te voy a mandar mi nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo era que yo solamente me quedaba con la casa donde viven mis hijos acá”, contó Yiddá.

Yiddá mencionó que Julián le estaba exigiendo un precio tres veces superior al costo real de la parte de la productora que poseen en común, y afirmó que el argentino la ha estado presionando con este tema durante los últimos seis meses.