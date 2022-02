La exchica reality Yiddá Eslava reveló que sufrió un terrible accidente doméstico que le dejó varias lesiones. Según la esposa de Julián Zucchi, todo ocurrió en el baño de su casa.

“Hoy me caí en la ducha y me saqué la miércoles, me golpeé la muñeca, brazo, pierna y me tiré un músculo de la espalda. Más allá del dolor, estoy bien”, contó Yiddá Eslava en Instagram Stories.

Sin embargo, la influencer contó que sus ojos quedaron afectados por la caída: “Lo raro fue que hice una súper fuerza para no golpearme la cabeza y las venas de los ojos se me reventaron. ¿Eso es posible?”.

“Ya me puse unas fotitas para desinflamar”, informó a sus seguidores.

En ese sentido, Yiddá Eslava explicó cómo ocurrió el accidente: “Siempre, pero siempre después de vaciar la tina con agua jabonada ¡enjuaguen la ducha! Que después se seca, no lo ves y con un poco de agua se activa y te sacas la cd** jajajaja”.

Pero eso no fue todo, ya que Yiddá Eslava siguió con la mala suerte: “Luego en mi ensayo se me atascaron unos dientes... y me senté en una silla que tenía un clavo salido”.

“Pero saben... siempre que tengo un día así... después recibo una gran noticia. Aprendí a ver las cosas negativas como un preámbulo y no como un final”, comentó la influencer.

