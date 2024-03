Yiddá Eslava tuvo una entrevista telefónica con ‘Amor y Fuego’ para defenderse luego de que Julián Zucchi negara haberle sido infiel, además, de acusarla de seguirlo por GPS.

La exchica reality contó que en reiteradas oportunidades le pidió al padre de sus hijos que aclare toda la situación y que no la haga quedar como ‘tóxica’ a nivel nacional.

“ Muchas de mis seguidoras me decían que ya no salga por mis hijos, pero, ¿sabes por qué yo salgo?. (...) Mis hijos van a ver que su mamá no dejó que a nivel nacional la dejen como una tóxica. Van a ver que su mamá se levantó y así tenga que defenderse de su papá, no voy a dejar que me humillen ”, sostuvo Eslava.

Yiddá Eslava asegura que tiene pruebas de la infidelidad de Julián Zucchi: Tengo un audio de él aceptándolo

Yiddá Eslava rompió su silencio y contó cómo descubrió la infidelidad de Julián Zucchi. La actriz asegura que tiene audios y chats que comprueban que el padre de sus hijos la engañó en Argentina.

En un enlace con ‘Amor y Fuego’, la exchica reality dijo que su expareja no le fue infiel con Sandra Abellón, sino con otra mujer, con quien conversaba a través de un otro perfil en privado.

“Yo vi un mensaje de una chica que no es Sandra, es otra chica. Un 8 de agosto, en las casas había cámaras, él me apaga las cámaras de la casa y era la única que yo tenía de Argentina. Le escribo y me dice que lo desenchufó porque un amigo lo visitó y estaba hablando cosas personales”, expresó.

“Él me responde a las 4 a.m. de Argentina y me manda una foto de su amigo para que vea que está ahí. Luego me manda una foto con los pies en la tv para que vea que está en casa y me pareció raro porque no le pedí, ni dudaba”, añadió.

La actriz continuó relatando la infidelidad del argentino: “Vuelvo a ver un mensaje efímero y la chica escribe ‘Ay, si vas a ser un Instagram falso, ponle una imagen de un perrito para creerte que es verdadero’. Chapé el celular y me bastaron 3 horas. Descubro el Instagram falso, vi el gps de Google Maps, hilé los mensajes y listo”, sostuvo Eslava.

Además, Yiddá Eslava asegura tener pruebas de que Julián Zucchi tuvo intimidad con otra mujer. “Tuvieron lo que tuvieron y también tengo pruebas de eso y de que tomaron vino. Su papá sabe bien que es verdad porque me escribió. Yo tengo pruebas. Tengo un audio de Julián declarándolo”, manifestó.

