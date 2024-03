En la última edición de Amor y Fuego, Yiddá Eslava respondió a las peguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre, negando tener sentimientos por Julián Zucchi tras revelaciones sobre infidelidad. Ella afirma que se molestó por ser llamada “despechada” en televisión nacional por Magaly Medina.

“Cuando me entero de que me fue infiel, todo el amor que tenía se fue (...) lo que me enoja es que se salga al aire a decir que yo estoy despechada, que humillen y minimicen la relación que yo tengo con un hombre que me encontró en una situación complicada, el mes mi apoyo (...) yo no hablé en su momento”, sostuvo Yiddá

Yiddá Eslava también contó que sí le molesta que Julián Zucchi no haya aclarado las cosas y que en más de una ocasión dio a entender que él quiso salvar su matrimonio.

“Saben que lo que hizo que yo suelte todo es que él salga a oficializarla, que es una persona con quien va a entablar una relación y que es algo distinto a lo que él dijo hace tres semanas”, contó la también actriz.

Luego continuó con: “en vez de defender a una persona que calló una infidelidad (...) es respeto a la mamá de sus hijos que en su momento calló para que no le hagan el cargamonton”,

Yiddá Eslava revela entre lágrimas que Julián Zucchi le fue infiel en Argentina: “no lo dije antes porque aún le tenía cariño”

Amor y Fuego acaba de presentar un adelanto exclusivo de lo que se verá en su programa y, como personaje principal, tienen a Yiddá Eslava revelando entre lágrimas que Julián Zucchi sí le fue infiel.

“Me separé de él porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad. Cuando le descubro la infidelidad se rompe el vínculo de amigos y pareja, lo guardé tanto tiempo por mis hijos, solo por ellos”, se escucha decir a Yiddá entre lágrimas.

Luego continuó con: “me mordí la lengua, me pasé los coágulos y dije: ‘Vamos pa adelante’ (....) no lo dije antes porque aún le tenía cariño, no amor, porque yo merezco a alguien que me respete como mujer. (...) lo guardé tanto tiempo por mis hijos, porque ellos no merecen que el nombre de su papá y mamá estén en titulares”.

Cabe destacar que, Yiddá Eslava se comunicó con Rodrigo González y Gigi Mitri y contó que la infidelidad de Julián Zucchi sucedió en Argentina con una mujer que no es del medio artístico.

Magaly Medina impactada con declaraciones de Yiddá Eslava: “ha tenido la reacción de una mujer despechada y celosa”

En la última edición de su programa, Magaly Medina expresó su sorpresa por las declaraciones de Yiddá Eslava al referise sobre el ampay de su expareja Julian Zucchi besando a una de las reporteras de su programa.

“No entiendo su reacción desmesurada, no es una reacción civilizada. Ha tenido la reacción de una mujer despechada, celosa, furiosa y rabiosa (...) recuerda Yiddá que tienes un novio y merece respeto”, comentó Magaly Medina.

Luego continuó con: “que ella tenga sus propios fantasmas y no haya resuelto su rabia y frustración personal que haya tenido en su relación con Julián Zucchi, no es nuestro problema”.

Recordemos que Yiddá comentó que “ahora sabe por qué le sacan tanto ampay”, deslizando la posibilidad de que la reportera de Magaly Medina tiene influencia en la selección de reportajes.

“Un reportero de mi programa no tiene el poder de sacar o no sacar reportajes. La directora periodística soy yo. Los reporteros y los investigadores son dos equipos diferentes. Aquí no sé por qué Yiddá ha dicho que teníamos al informante cerca”, aclaró Magaly Medina.

