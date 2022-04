La exchica reality Yiddá Eslava envió un contundente mensaje por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra este 2 de abril de 2022.

A través de Instagram, la esposa de Julián Zucchi contó que realizó un cuadro por este día de concienciación, ya que tanto su hijo mayor como ella fueron diagnosticados con autismo.

“Hoy pinte este cuadro que representa mi autismo y el de mi hijo…. HOY 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, escribió Yiddá Eslava junto al video donde muestra el cuadro que pintó.

“Si no eres autista NO CELEBRES POR NOSOTROS, mejor infórmate más SOBRE NOSOTROS. Eso es lo que necesitamos INFORMACIÓN, eso nos ayuda a luchar contra nuestro mayor enemigo LA IGNORANCIA”, manifestó la ex ‘combatiente’.

“Por una sociedad más amable e inclusiva”, concluyó en la publicación.

