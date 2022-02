Yiddá Eslava descartó rotundamente haber sido agredida por su esposo, el argentino Julián Zucchi, luego que muchos usuarios pensaron que la exchica reality estaba ocultando una agresión física debido a las lesiones en los ojos que le dejó una caída en la ducha de su casa.

“Me toca aclarar algo que creo que es necesario en los tiempos en los que estamos viviendo”, dijo Yiddá Eslava en Instagram Stories. “La gente me escribe diciendo ‘espero que realmente sea una caída en la ducha y que no sea que estás ocultando maltratos’. Yo soy el tipo de mujer que considera que si la maltratan física o psicológicamente, esa relación no debería existir, no vale, por las puras estás con esa persona, es mi forma de pensar y mi crianza, entonces creo que tengo la seguridad para poder dejar. Hay muchas mujeres que sí, realmente viven y sufren quizás estos maltratos”, comentó.

“¿Por qué digo esto? Porque la gente muy fácil, cuando ve algún caso de una mujer maltratada, dice es culpa de ella porque no se fue, y hay mujeres que no están bien psicológicamente, que las han maltratado mucho tiempo y que tienen el autoestima bajísima y que creen que no van a poder continuar sin esa sátrapa de persona”, agregó la exchica reality.

En ese sentido, Yiddá Eslava aseguró que en su hogar no hay violencia: “Más allá de eso quiero aclarar que en mi casa no hay ni maltrato físico ni psicológico, que ojalá pronto algún día podemos hablar de ‘uy, me caí en la ducha’ y la gente no piense que estoy tratando de ocultar un maltrato en el hogar, les recalco y les repito: no es mi caso”.

“No es mi caso porque desde pequeña tuve la suerte que mi papá nos enseñó no solo a mí sino también a mis hermanas, a valorarnos y respetarnos, y a saber respetar. En mi casa, yo debo decir, nunca -pueden ser un montón de cosas mis padres- pero nunca, jamás vi a mi papá gritarle a mi mamá ni golpearse ni mucho menos. Entonces, la imagen que yo tenía de una relación no era basada en la violencia”, explicó la esposa de Julián Zucchi.

Yiddá Eslava también aconsejó a las personas que están atrapadas en una relación violenta: “Si tú estás pasando por una relación que no necesariamente tienen violencia física sino violencia psicológica, es mejor que se separen. ¿Saben por qué? Porque si no, sus hijos van a crecer creyendo que eso es amor y no es verdad”.

“No es mi caso. Mi esposo @julianzucchi sería incapaz de maltratarme y yo incapaz de aguantarlo, no es nuestro caso”, escribió Yiddá Eslava.

Fuente: Instagram Yiddá Eslava

TE PUEDE INTERESAR