Andrea Llosa utilizó sus redes sociales para mandarle una fuerte advertencia a Angie González, imitadora de Ruth Karina en “Yo Soy”, quien dijo tener una hija con el fallecido imitador de ‘Vico C’, Ricardo Aguilar.

Y es que la prueba de ADN desmintió completamente a la artista, quien luego de emitido el programa “Andrea”, salió a decir en su cuenta oficial de Instagram que todo se trataba de una “historia armada”.

“Lo que se viene es una bomba. Armani.com. Que pase el desgraciado. A facturar se ha dicho. Esto esta que quema. No te lo puedes perder”, fue lo que escribió la cantante en sus redes.

La periodista no se quedó callada y le exigió a Angie Gonzáles que se retracte de sus declaraciones, o caso contrario, la iba a demandar.

“Angie Gonzales, conocida por ser la imitadora de Ruth Karina en el programa Yo Soy, ha tenido la sinvergüencería, el cinismo de publicar en su cuenta de Instagram que su aparición en el programa ha sido ‘armani’. Lo publicó cuando supo que el programa (grabado antes de irme de vacaciones) ya iba a ser emitido. Es decir, todos sabrían que un ADN la desenmascararía”, comenzó diciendo.

“En el programa le pregunté hasta el cansancio si estaba segura de que Ricardo era el padre, y ella decía que sí. Bueno, el resultado fue negativo. No era su hija. Esa es La historia real. Le he enviado un mensaje a Angie pidiendo que se rectifique o la voy a demandar. A estas alturas de mi vida no estoy para aguantar el cinismo de nadie”, finalizó.

