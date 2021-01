El imitador del cantante Gustavo Ceratti, Miguel Samame, y exparticipante de “Yo Soy” en el año 2019, respondió a quienes le piden que regrese a la edición de Grandes Batallas.

Miguel Samame respondió que no lo hace porque el programa no contribuye ni siquiera con gastos de alimentación y transporte.

“Estoy sin trabajar casi un año, probablemente continué así. Lamentablemente el programa no contribuye ni siquiera con los gastos de alimentación, ni transporte”, escribió quizá el mejor imitador de Gustavo Ceratti.

Una pena que Miguel Samame no piense volver, es el mejor imitador de Cerati que hubo hasta ahora 💔#YoSoyGrandesBatallas pic.twitter.com/HAI3mP0xoS — Aurélien (@Aurora091237687) January 24, 2021

Además durante una trasmisión en vivo, el exparticipante del programa Yo Soy contó que no se ha presentado a la edición de Grandes Batallas “porque me parece que en la condición en la que yo me encuentro, con lo que he logrado contribuir, no es favorable”.

“Como dije en la primera temporada no a la explotación del artista, creo que ese espíritu de explotación de todos los sectores, ya se está dando ahí. Tengo entendido que en esta temporada no hay un premio. El programa nunca nos ha dado un pasaje, los viáticos”, agregó el cantante, quien insistió una vez más en su denuncia.

