La actriz Nataniel Sánchez está en medio de la polémica por sus recientes declaraciones que dejan mal parada a María Pía Copello, cuando forma parte del equipo de baile de ‘María Pía y Timoteo’.

“Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije ‘a mí no me grites’ y ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó”, comentó sobre su experiencia al lado de la exconductora de ‘Esto Es Guerra’.

Al respecto, la popular Yola Polastri opinó sobre la actitud de la recordada ‘Fernanda’ de la serie “Al fondo hay sitio”. En entrevista con El Popular, la animadora infantil dijo que “fue bastante desagradable escucharla decirle una lisura a su mamá en televisión”.

“Es evidente que es una boca sucia”, comentó la popular ‘Chica de la tele’.

Según mencionó, escuchó decirle a Nataniel la palabra “coju...” a su progenitora, en un programa de TV. “Como le va a decir coj... aunque se traten así, eso debe quedar en casa”, dijo.

Joven bailarina acusa a María Pía Copello de haberle gritado a los 7 años

Una joven de nombre Dannya Bahamond decidió salir en sus redes sociales y contar su versión de los hechos, afirmando que María Pía Copello solía gritarle a los niños del elenco de “María Pía y Timoteo”.

“Recuerdo que la producción me dijo que tengamos un artista en mente (...) yo les dije Selena Quintanilla porque me encanta y me dijeron que no podía ser ella porque estaba muerta... Comenzamos a grabar y me pongo nerviosa, entonces digo otro nombre y (María Pía) paró todo y volvió a hacer su berrinche, su misma palabra de siempre: ¡Escúchame no puedes decir otra cosa si ya hemos quedado en algo!”, agregó Dannya.

“Solo me quedé callada y mirando a la productora. Tenía siete años y dije: ‘ay, ok me equivoqué’... Este tipo de berrinches, este tipo de cosas, tenía la gran reina de los niños María Pía Copello... Siempre”, finalizó diciendo.

