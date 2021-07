La exanimadora infantil Yola Polastry reveló en sus redes sociales que salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de tener problemas para respirar.

A través de su cuenta de Twitter, la popular “Chica de la tele” confirmó que fue llevada a un centro médico de la ciudad cuando comenzó a sentirse mal.

“Acabo de salir de UCI, llegué la noche del sábado, no podía respirar, no respiraba ni inhalaba aire. Pensé, vi cosas, decía, aún tengo tareas. Serenazgo me llevó. Para no olvidar. Tengo nuevo tratamiento y tengo un corazón muy grande dice el doctor. Dios está siempre conmigo”, escribió en su red social.

Vale recordar que el pasado 22 de mayo, Yola Polastry logró ser vacunada con la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus o COVID-19.

Tras recibir su vacuna contra el COVID-19, Yola Polastry no pudo evitar mostrar su alegría, pues asegura que hoy se siente más segura, en plena pandemia del coronavirus.

