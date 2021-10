Las declaraciones de Thamara Gómez contra Pamela Franco y Christian Domínguez han causado un terremoto en el mundo de la cumbia. Esta vez, Yolanda Medina se pronunció y pidió a la joven cantante que madure.

“(¿Thamara tiene capacidad de criticar a otras cumbiamberas?) No, no hay forma, me da mucha risa ¿no? Ella debe de aprender primero, todavía es un mango que está madurando”, dijo la líder de Alma Bella de Yolanda Medina al programa “Magaly TV La firme”.

Asimismo, Yolanda Medina cuestionó que Thamara Gómez haya criticado el cambio de vestuario de Puro Sentimiento: “No sé por qué tendría que decir que venden carne si también ella está destapadísima. Una mujer como Thamara que está creciendo y encima está también poniéndose las ropas cortas, enseña el pechito, ya se puso la tetita, o sea, estamos hablando el burro de orejas”.

De otro lado, la exPuro Sentimiento Kassandra Chanamé, quien actualmente canta en Papillón, dejó entrever que Thamara Gómez llegaba tarde a los ensayos de la orquesta de Christian Domínguez.

“Eso es un defecto que de repente se ve en personas así, llegaba tarde. Ella simplemente, bueno pues, el derehco también de sentirse quizás un poco más que el resto por el hecho de que era más conocida, ¿no? como Estrella”.

“Thamara y Estrella tenía como que no sé, preferencias, y bueno, tratábamos de no meternos en eso. Ellas eran las que más grababan, a veces iban de prensa ellas solas y nosotras nos quedábamos en casa”, comentó.

