La cantante Estrella Torres desmintió públicamente a Thamara Gómez luego que esta última aseguró que ambas salieron de Puro Sentimiento por la presencia de Pamela Franco, la pareja de Christian Domínguez.

La noche del viernes 8 de octubre, Estrella Torres publicó un comunicado donde señaló que se encuentra muy emocionada por el lanzamiento de su carrera como solista; sin embargo, contó que se encuentra muy sorprendida con las declaraciones de Thamara Gómez.

“El día de hoy es un día muy especial para mí ya que es mi lanzamiento oficial como solista y quiero agradecer a todas las personas que me están felicitando por este nuevo paso, pero quiero aclarar un tema que yo no tengo nada que ver y que me toma por sorpresa sobre mi salida de Puro Sentimiento”, se lee en el mensaje.

Según Estrella Torres, su salida de Puro Sentimiento se dio en los mejores términos. Incluso contó que Christian Domínguez y el otro dueño apoyaron sus deseos de ser solista.

“Yo me retiré hace unos meses porque tenía el sueño de convertirme en solista, no tuve ningún problema con los dueños, con el señor Miguel y Christian que me apoyaron desde un inicio con esta noticia y agradezco el cariño que siempre recibí por parte de ellos, y tampoco tuve problemas con los integrantes, al contrario, salí por la puerta grande y me siento feliz que sigan avanzando, las chicas me parecen muy talentosas y guapas... Les deseo todo lo mejor al grupo en general”.

En ese sentido, Estrella Torres pidió a Thamara Gómez que no la involucre en este escándalo, ya que ella quiere ser conocida por su música y no por los ‘dimes y diretes’:

“Thamarita es mi amiga y la quiero mucho, pero sí te pediría que no me metas en un problema que yo no tengo nada que ver ahí, porque mi salida de la agrupación no fue por el ingreso de Pamela, yo ya estaba haciendo mis cosas desde hace mucho tiempo atrás y ese era mi único objetivo así que con este mini comunicado espero haber aclarado sus dudas y no quiero tocar más este tema porque yo quiero que la gente sepa de mí por mi música y por mis proyectos, no por opinar de los demás, gracias, muchas bendiciones”.

