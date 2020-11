Ricardo Zúñiga, más conocido en el mundo del espectáculo como ‘El Zorro Zupe’, decidió romper su silencio tras la denuncia sobre el presunto delito de acoso sexual hacia un menor interpuesta por su examiga Fiorella Alzamora.

Y es que el exconductor rechazó tajantemente dichas acusaciones y asegura que lo han insultado sin justificación alguna.

Recordemos que en setiembre del año pasado, el programa de Magaly Medina presentó en exclusiva la denuncia hecha por Alzamora y su esposo Joakin Lars por violencia sexual en Italia, cuando se encontraban disfrutando de unas vacaciones.

Frente a ello, el ‘Zorro Zupe’ envió un comunicado de prensa donde señala que han manipulado dicha información.

“La forma cómo se difundió la noticia obedece estrictamente a una conducta maliciosa por manipular la información con la única intención de lesionar mi honor y desprestigiarme socialmente (...) Se me calificó como un delincuente, sometiéndome a una condena mediática y social, en el marco de la cual, incluso, se me ha insultado sin justificación alguna”, se logra leer en el documento.

“Debo rechazar todos los supuestos cargos que habrían sido denunciados en mi contra. Si he guardado silencio al respecto, es porque mi abogado me indició que los procedimientos de denuncia en Italia se encuentran regidos por una reserva del sumario, lo que hace que las partes no puedan difundir su contenido, razón por la cual preferí no prestarme a un juego de desprestigio mediático y buscar información sobre la denuncia en Italia a través de mi abogado”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Rodney Pio sobre Shirley Arica - Ojo