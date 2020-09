Magaly Medina empezó su programa hablando sobre el ‘Zorro’ Zupe, contra quien arremetió luego de anunciar una denuncia por violencia sexual en su contra, realizada en Italia por Fiorella Alzamora.

“En este programa nunca lo he querido mencionar porque su palabra era como un insulto para los televidentes, jamás he querido hablar de él, me ha parecido un personajillo extraño, sórdido”, dijo Magaly Media.

“Es una denuncia que realizó Fiorella Alzamora, luego de que lo tuviera a él por cinco meses en su casa, donde lo acogió. Lo que pasó es algo abominable”, agregó la “urraca”.

Magaly Medina agregó que Fiorella Alzamora y su esposo le hicieron ingresar al “Zorro” Zupe al seno familiar donde tienen tres hijos, dos de su pareja y uno de ella.

“Creo que al justicia sueca hará su trabajo, porque esto pasó hace poquito. Ella estaba tan protectora con su amigo “Zupe” que hasta se fueron de viaje. Ellos están quebrados, indignados. Que a tu hijo alguien ejerza violencia sexual, es para cualquier padre se quiera desgraciar”, dijo la “urraca”.

Magaly Medina sobre el ‘Zorro’ Zupe tras denuncia por violencia sexual-ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Michelle Soifer es suspendida de EEG

TE PUEDE INTERESAR