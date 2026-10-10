La presencia del Fenómeno El Niño empieza a sentir con más fuerza. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una nueva alerta roja por altas temperaturas en 20 regiones del país, incluidas Lima y Callao.

Se espera el incremento de la temperatura diurna “de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra”, advierte el Senamhi.

El Senamhi emitió una alerta roja por el incremento de las temperaturas diurnas en 21 regiones del país. Foto: Andina.

La alerta roja inicia hoy sábado, 10 de octubre, y se extenderá hasta el próximo martes, 13 de octubre; y contempla las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Estas condiciones, ajenas a la primavera en la que nos encontramos, se debe a la presencia del Fenómeno El Niño en nuestro litoral, evento que -según el ENFEN- podría prolongarse hasta otoño del 2027.

TEMPERATURAS

Para hoy, el Senamhi pronostica temperaturas máximas de entre 23 °C y 36 °C en la costa y de 19 °C a 33 °C en la sierra. El domingo, se estiman temperaturas máximas de entre 23 °C a 36 °C en la costa y temperaturas máximas entre 23 °C y 33 °C en la sierra sur.

Para hoy, el Senamhi pronostica temperaturas máximas de entre 23 °C y 36 °C en la costa y de 19 °C a 33 °C en la sierra. El domingo, se estiman temperaturas máximas de entre 23 °C a 36 °C en la costa y temperaturas máximas entre 23 °C y 33 °C en la sierra sur.

El lunes se esperan temperaturas máximas de entre 25 °C y 36 °C en la costa y desde 18 °C hasta 33 °C en la sierra. Para el martes, entre 22 °C y 29 °C.

CONTRASTE

Mientras que la costa peruana soporta una ola de calor; en varias regiones de la sierra atraviesan por un intenso frío, con temperaturas cercanas a los -20 grados centígrados, informó el Senamhi.

El organismo pronosticó valores próximos a los -17 °C en áreas situadas por encima de los 4000 m.s.n.m., de la sierra sur; y entre los 0 °C y -10 °C en zonas sobre los 3500 m.s.n.m. Además, hay menos presencia de lluvias, causando sequías y la disminución del nivel de lagos como el Titicaca, en Puno.

ALGO MÁS

Se recomienda usar sombrero de ala ancha, bloqueador y mantenerse hidratado para evitar los golpes de calor.