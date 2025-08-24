El pueblo del Japón, a través del Fondo General de Contravalor Perú Japón (FGCPJ) hizo entrega de más de 53 millones de soles para la ejecución de 13 proyectos en las zonas más vulnerables del Perú.

La donación exacta es de 53 millones 100 mil 965 soles que permitirá la realización de proyectos en 7 regiones: Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Junín, La Libertad y Piura. En la ceremonia, el FGCPJ suscribió con cada uno de los representantes de las entidades beneficiarias (11 de los 13 convenios de donación), para la ejecución de similar número de proyectos.

Los alcaldes distritales firmaron 11 proyectos (de los 13 que se ejecutarán) que se llevarán a cabo en 7 regiones del Perú: Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Junín, La Libertad y Piura.

En la ceremonia de suscripción de convenios estuvieron presentes el excelentísimo embajador de Japón en Perú, señor Tsuyoshi Yamamoto; la embajadora Noela Pantoja, directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, la secretaria ejecutiva del FGCPJ Margarita Imano, entre otras autoridades.

Los proyectos son:

Proyecto San Bernardino, Cajamarca: Infraestructura y capacitación docente.

Proyecto viviendas rurales en 5 localidades del distrito de Omacha, Cusco.

Proyecto plan binacional Perú – Ecuador, en la región de Amazonas.

Proyectos de riego en Luis Carranza, Huamanquiquia, Pucacolpa y Sarhua, en la región de Ayacucho; Lacabamba, en la región Áncash, y Marcabal, en la región La Libertad.

Equipamiento para el centro de salud Camisea, provincia de la Convención, Cusco.

Y los proyectos de saneamiento en los distritos de Pucará en Huancayo, Junín; Huasmín en Celendín, Cajamarca y Pacaipampa en Ayabaca, Piura.

Para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua y desagüe, obras que beneficiarán a cientos de miles de familias peruanas en zonas rurales.

Las poblaciones beneficiarias de cada proyecto deben estar atentas a los avances de las obras que contribuirán con el cierre de brechas en cada caso.

Cabe resaltar que el FGCPJ viene trabajando desde 1993 canalizando los recursos del pueblo del Japón al pueblo peruano.