Una madre de familia y su hija de 17 años, que dormían plácidamente la madrugada de ayer, se salvaron de morir aplastadas por un bus que se empotró en su casa, en Villa El Salvador.

Era la 1:30 de la madrugada cuando un bus de transporte público, que tiene nueve papeletas por diversas infracciones, SOAT vencido y una deuda superior a los cuatro mil soles, se despistó, invadió el carril contrario y chocó con otros cuatro buses estacionados en la avenida Mariano Pastor Sevilla para finalmente empotrarse en la casa de madera con techo de calamina.

La dueña de la vivienda, Elizabeth Medina, y su hija adolescente se salvaron de milagro. “Estábamos durmiendo y escuchamos el sonido fuerte. Salimos rápido”, contó.

Elizabeth Medina cuenta cómo ocurrió el accidente que destrozó la fachada de su casa de madera. Foto: GESAC.

Al sentir el fuerte ruido, la madre de familia despertó y salió a ver qué había sucedido y halló el carro chocado con su casa. Confirmó que hubo fuga de gas porque también se vio afectado el medidor de Calidda. Los bomberos llegaron al poco tiempo y controlaron la emergencia.

Según testigos, el vehículo de placa F2A-852, de la empresa Real Star, llegaba a su paradero final, pero se salió de la vía por alguna falla. “Cruzó las dos pistas de la avenida y se metió entre cuatro buses de la Línea 41. Estos amortiguaron al vehículo, si no ingresaba hasta la casa”, dijeron asombrados por lo ocurrido.

Esta última empresa (La 41) tiene su paradero en la calle y ayer fue su aniversario. Las unidades impactadas terminaron dañadas, así como la fachada de la casa.

SUERTE

“Por fortuna, mis otros dos hijos de 3 y 11 años se habían ido con su papá. Ellos siempre paran en la sala. Pudo terminar en tragedia”, dijo doña Elizabeth.

El chofer del vehículo causante del choque, Macedonio Felices Palomino (52), fue intervenido y dijo a la Policía que se le vaciaron los frenos y no podía hacer mucho para evitar el accidente.

Cuatro buses de transporte público también fueron impactados. Foto: Gesac.

Se supo que la empresa se ha comprometido con la propietaria a reparar los daños. Sin embargo, los vecinos exhortaron a las autoridades a tomar medidas urgentes frente al uso indebido de la vía pública como cochera y a supervisar la operatividad de los vehículos que circulan por este sector del distrito.