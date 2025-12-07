35 días pasó el periodista José Vásquez recorriendo las regiones de Cusco, Áncash y Junín, además de Lima provincias, para constatar el estado en el que se encuentran los glaciares en nuestro país. Llegó a conocer al menos unas 10 de estas montañas de hielo, y hasta tuvo la oportunidad de escalar alguna de ellas, como el Quelccaya, ubicado en Cusco, y que, según sus palabras “es el más impresionante” que ha visto.

Toda esta travesía ha quedado plasmada en el documental “Nuestros glaciares” que se estrena este domingo 7 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, por Latina televisión. Además, en paralelo se transmitirá por el canal de YouTube de Latina Noticias y sus plataformas digitales.

Para grabar su sexto documental, José ha viajado a la región Áncash, para recorrer el Parque Nacional Huascarán. En la foto, se encuentra en la laguna Parón- Foto: Álbum personal de José Vásquez.

Diario OJO conversó con José Vásquez sobre esta experiencia, la cual calificó de “gratificante”, porque no solo le permite dar a conocer la realidad de lo que está ocurriendo con los glaciares en el Perú, sino también porque lo acerca a los jóvenes estudiantes de colegios y universidades, hasta donde llega para difundir este documental y así crear conciencia de lo que está pasando en nuestro país, y con el planeta en general.

“La mayoría de los documentales que he hecho, casi todos, son usados como material pedagógico en los colegios. Desde que empezamos hace 3 años haciendo documentales para Latina, hasta ahorita, habremos recorrido unos 30 colegios y nos habrán escuchado unos 10 mil o 20 mil alumnos”, comenta José con la satisfacción de haber cumplido no solo con su deber de informar, sino también de educar.

Situado en la Cordillera Blanca, este parque nacional es una verdadera joya natural. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 debido a su excepcional belleza escénica y rica biodiversidad. El Huascarán, la montaña más alta de Perú, domina el paisaje, mientras que valles, lagunas y glaciares impresionan a los visitantes. El parque es el hogar de diversas especies de flora y fauna, incluyendo la majestuosa vicuña. (Foto: Perú Travel).

Situación de los glaciares

Hoy, desde las 6:30 de la tarde, José llevará a través de las pantallas de Latina su sexto documental, donde mostrará la preocupante situación de los glaciares en el Perú. Entre los datos relevantes que dará a conocer es que el Perú ha perdido más de la mitad de la cobertura glaciar en solo 60 años.

“Lamentablemente, los glaciares van a desaparecer. Ya no se puede hacer nada para frenar eso. La mayoría de los científicos dicen que para el 2050 tendríamos muy pocos, ya no quedarían casi”, alerta el periodista de Latina.

“En el documental estamos mostrando un archivo de 1999 de la cordillera blanca, con gente que incluso está haciendo esquí, y otros deportes de nieve. Hemos ido al mismo lugar, han pasado 26 años, y ya no hay nada. Es terrible. El contraste es súper fuerte, y para 2050 creo que las generaciones venideras ya no van a tener la dicha de ver esos hermosos gigantes de hielo”, reflexiona José Vásquez.

Cabe resaltar que la pérdida de hielo de los glaciares implica también la pérdida de nuestras reservas de agua dulce. Ante esta apocalíptica situación, le preguntamos a José si ¿la situación de los glaciares en el Perú ya no es salvable, si ya es muy tarde?

“Creo que estamos contra el reloj. No hay forma de que se recupere el hielo, pero sí hay forma de que esto no nos llegue por sorpresa. Ya sabemos lo que va a pasar, entonces debería comenzar a haber acciones que de alguna forma amortigüen los efectos de su pérdida”, responde.

El documental también mostrará lo impresionante de estas gigantescas montañas de hielo y lo que se esconde en ellas, como es el caso del fringilo glaciar, un ave particular que hace su nido en los glaciares. “Es un ave extraordinaria, sumamente maravillosa. Es la única ave en el mundo que hace su nido, no en un árbol, sino en un glaciar, dentro de las cavidades del glaciar”, explica.

El fringilo glaciar es un ave particular que hace su nido en los glaciares. Esta foto fue tomada por el periodista José Vásquez cuando grababa su documental "Nuestros Glaciares" que se estrena hoy por Latina.

Esto y mucho más se podrá disfrutar hoy, desde las 6:30 de la tarde, por Latina Televisión.