Con el inicio de la primavera, hoy a la 1:19 de la tarde, la venta de flores, símbolo de esta temporada, se incrementa porque el público las regala a sus seres queridos o lleva para adornar casas y centros de trabajo.

Por ello, en el Mercado de Flores del Rímac se observa el incremento de ventas de flores amarillas, especialmente girasoles, lirios, tulipanes y rosas. Las flores amarillas son hoy un clásico pedido.

Los compradores se han incrementado en los últimos días y ayer domingo, en la víspera de la llegada de la primavera, muchos adquirieron arreglos florales de variados precios, porque los habían para todos los bolsillos.

¿Día amarillo?

Al celebrar ayer el Día de las Flores Amarillas, salieron gran cantidad de girasoles, tulipanes y rosas amarillos, solos o con arreglos de globos, estos últimos que se vendían desde los 50 soles.

Regalados a la pareja, pero también a amigos, familiares o hasta compañeros de trabajo o estudio, los ramos de girasoles o rosas amarillas se vendieron desde los 30 soles.

Un solo girasol se podía comprar desde los 15 soles.

Cambio de clima

Lima registrará brillo solar desde hoy hasta el viernes 26 de septiembre, especialmente al mediodía y la tarde, en razón al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur (frío) y al ingreso de vientos (cálidos) del norte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Cobertura nubosa

Tales condiciones atmosféricas favorecerán la reducción de la cobertura nubosa, lo que permitirá un incremento de la temperatura diurna en la costa peruana. La primavera trae cambios paulatinos en el clima y un incremento gradual de la temperatura.

En Lima, las temperaturas hasta este viernes alcanzarán 25 grados en distritos alejados del litoral y 21 en zonas próximas al mar.