Un presunto sicario acabó con la vida de Carlos Manuel Galarreta Morales (40), un trabajador municipal del distrito Carmen de La Legua, en el Callao.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que dos sujetos se trasladaban en una motocicleta cerca a la víctima. Sin previo aviso, uno de ellos sacó un arma y disparó repetidas veces contra el hombre, quien caminaba por la vereda de la avenida Morales Duarez.

Testigos del crimen trasladaron al agraviado hasta el hospital San José; lamentablemente, no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas de bala.

“Acá roban, cuadran a todo mundo. No hay seguridad. Van a buscar a la Policía y no hay, los patrulleros no tienen combustible”, señaló uno de los vecinos de la zona a América Noticias.